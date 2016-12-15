O cinayette FETÖ parmağı iddiası

SABAH Yazarı Ersin Ramoğlu, dünkü köşesinde Alanyalı CEO Hayri Ersoy cinayetini kaleme aldı ve şok iddialarda bulundu. Yazısında 2009'da işlenen cinayete ilişkin davanın açılmasını 6 yıl FETÖ'nün engellediğini iddia eden Ramoğlu "Cinayete kurban giden Hayri Ersoy'un abisi İsmail Ersoy'a göre esas azmettirici FETÖ'nün parasını aklayan İstanbul Eyüp eski Belediye Başkanı İsmail Kavuncu'dur. Bu yüzden yeni bir dava açtılar" dedi.

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