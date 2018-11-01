O caminin planı iptal edildi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin 30 yılı aşkındır devam eden Kırcami bölgesinde 25 bin, 5 bin ve binlik planlarını Şehir Plancıları Odası Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Şehir Plancıları Odası, Büyükşehir'e Muratpaşa sınırlarında kalan Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını içeren alanı 25 bin’de bir ve 5 bin’de bir ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin; plan kararlarının kent bütünü verileri ile plan revizyonu gerekçelerinin tutarsız olduğu, planlama alanının nüfus projeksiyon hesabının ilçeler bazında hesaplanamayacağı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinde tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle planların iptal edilmesini istedi.

Antalya 2. İdare Mahkemesi de, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 25 binlik planlamanın, önceki iki planın olumlu yönlerinin de korunmamasının ve iki önceki plandan itibaren itirazlarda ve itirazların değerlendirilmesinde bulunmadığı halde bu müdahalelerin sebebinin anlaşılamamış olduğuna hükmetti. Mahkeme, bu hususların sağlıklı kentleşme yönünden şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, ayrıca gerekçelerde ve planlama kararlarında belirtilen planlamanın temel hedeflerine aykırı olduğunu değerlendirdi. Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi'nin 5 binlik planlamasında ise 2 emsalli yapılaşma koşullarının bölgenin özelliğine uygun olmayan fazla kat yüksekliği ve fazla yapı yoğunluğu oluşturacağını belirterek, dava konusu 25 bin’de bir ve 5 bin’de bir ölçekli nazım imar planı değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaştığını kaydetti.

Binlik planlama

Mahkeme, binlik planların 5 binlik ve 25 binlik planlamayla bağlantılı olduğuna atıfta bulunarak, söz konusu iki planın iptaline yönelik karar verildiğini kaydetti. Mahkeme, 5 binlik ve 25 binlik planların iptalinin ardından binlik planlamanın dayanaksız kaldığını belirtti.

Öte yandan, Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl 10 mahalleyi kapsayan parselasyon çalışmasını onay için davul zurna eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'ne göndermişti. Büyükşehir Belediyesi Encümeni da Kırcami planlama sürecindeki 7 mahallenin itiraz değerlendirmelerini jet hızıyla onaylamıştı.