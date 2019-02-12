O atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

General ve amirallerin atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

O atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararına göre, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcısı  Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Bakü Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşeliğine; 66'ncı  Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, 2'nci Ordu Komutanlığı  Kurmay Başkanlığına; 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Erdal Şener, Müşterek  Özel Görev Kuvvet Komutanlığına (MÖGK) atandı.
Söz konusu kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve  Prensipler Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Özaydın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı  Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığına; Milli Savunma Bakanlığı  Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürü Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar, Milli  Savunma Bakanlığı Genel Plan ve Prensipler Genel Müdür Yardımcılığına; Deniz  Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanı Tuğamiral Hakan Ercan ise Deniz  Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığına getirildi.
 
General ve amirallerin atamaları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin 9'uncu maddesi gereğince yapıldı.

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