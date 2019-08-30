Nursel Köse canlı yayında itiraf etti!

SEVİLEN oyuncu Nursel Köse, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programına konuk oldu. 14 yıldır Ulrich Mertin ile aşk yaşan Nursel Köse, bir yıl önce evlendiğini itiraf etti.



'İLİŞKİMİN 13. YILININ SONUNDA EVLENDİK'



İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından satırbaşları:



14 yıllık ilişkimin 13. yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Danimarka’da Kopenhag’da evlendik.



Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor. Çok özel bir andı benim için, özelimizi koruduk bu yüzden.



'SADECE AİLEMİZE VE YAKIN ARKADAŞLARIMIZA FOTOĞRAF GÖNDERDİK'



O bana evlik telifi etti ben de ona ettim. Karşılıklı ‘evet’ dedik. Gelinlik de giydim. Çok bilinen bir şey değildi evlendiğimiz. Sadece ailemize ve yakın arkadaşlarımıza fotoğraf gönderdik.



'EŞİM ALMANYA'DA YAŞIYORDU TÜRKİYE'YE TAŞINDI'



Hatta evlendirme dairesinden çıktık hayranlarımıza denk geldik ‘fotoğraf çektirelim’ dediler. ‘Bizim için çok özel bir gün’ deyip çektirmedik. Şimdi şimdi paylaşıyorum insanlarla evlendiğimi. Eşim Almanya’da yaşıyordu Türkiye’ye taşındı. Müzikle uğraşıyor kendisi müzisyen.

