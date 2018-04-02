Nuri Demir'den Dim TV’ye özel açıklamalar

HER branşın başkanının, temsilcisi olduğu esnafın sorunları dile getirdiği bu toplantıyı çok önemli bulduğunu söyleyen Demir, “Belediye ile esnafın birbirine çok işi düşüyor. Alanya Belediyesi, oldukça büyük bir nüfusa hitap ediyor. O yüzden bu tarz toplantılarda daha yakın ve güzel konuşmalar yapabiliyoruz.” dedi. Demir, dükkanı olmayan ve vergi ödemediği halde esnaflık yapıp, vergisini ödeyen esnafın hakkını yiyenler konusunda Başkan Yücel’i uyardığını belirterek “Derme çatma yerlerde esnaflık yaparak haksız rekabete neden olan kişiler var. Bunların düzene alınması gerekiyor. Otel kenarlarına çadır şeklinde bir şeyler yapılıyor. Belediye veya o yerleri kiraya verenlerin kötü niyeti yok, ama binlerce lira kira ödeyen kişilere haksızlık oluyor.” ifadelerini kullandı.