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Nuri Demir'den Dim TV’ye özel açıklamalar

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni sezon öncesinde oda başkanlarıyla buluşup fikir alışverişinde bulundu. Bu toplantının katılımcılarından biri olan, 4 bin üyeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın (ALESO) başkanı Nuri Demir, toplantıda neler konuşulduğunu Dim TV’ye anlattı

Nuri Demir'den Dim TV’ye özel açıklamalar

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni sezon öncesinde oda başkanlarıyla buluşup fikir alışverişinde bulundu. Bu toplantının katılımcılarından biri olan, 4 bin üyeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın (ALESO) başkanı Nuri Demir, toplantıda neler konuşulduğunu Dim TV’ye anlattı

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:27
Nuri Demir'den Dim TV’ye özel açıklamalar
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HER branşın başkanının, temsilcisi olduğu esnafın sorunları dile getirdiği bu toplantıyı çok önemli bulduğunu söyleyen Demir, “Belediye ile esnafın birbirine çok işi düşüyor. Alanya Belediyesi, oldukça büyük bir nüfusa hitap ediyor. O yüzden bu tarz toplantılarda daha yakın ve güzel konuşmalar yapabiliyoruz.” dedi. Demir, dükkanı olmayan ve vergi ödemediği halde esnaflık yapıp, vergisini ödeyen esnafın hakkını yiyenler konusunda Başkan Yücel’i uyardığını belirterek “Derme çatma yerlerde esnaflık yaparak haksız rekabete neden olan kişiler var. Bunların düzene alınması gerekiyor. Otel kenarlarına çadır şeklinde bir şeyler yapılıyor. Belediye veya o yerleri kiraya verenlerin kötü niyeti yok, ama binlerce lira kira ödeyen kişilere haksızlık oluyor.” ifadelerini kullandı.

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