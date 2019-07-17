Nuri Demir: 'Alanya esnafı rekabeti öğrenmeli'

BAŞKAN Demir, “Dar gelirli vatandaşlar da daha düşük fiyat veren kimse oradan alışveriş yapıyor. Sermayesi az olan esnafımız da onlarla rekabete giremiyor. Tabii ki esnafımızın da kendisini biraz yenilemesi, teknolojiye ayak uydurması lazım” dedi. Başkan Demir, Alanya esnafının bilirkişilerden destek alarak ithalat ve ihracatın inceliklerini öğrenmeleri gerektiğini ifade ederek, “Alanya’da birçok alışveriş merkezi var. Bunlar da Çin gibi ülkelerde mallarını yaptırıyorlar, çok düşük bir fiyata satıyorlar. Burada küçük ölçekte çalışan esnaflarımız Türkiye’de imal edilen malları aldıkları için maliyet yüksek oluyor. Büyük alışveriş merkezleri ile rekabete giremiyorlar. Sıkıntı buradan doğuyor. Dar gelirli vatandaşlar da daha düşük fiyat veren kimse oradan alışveriş yapıyor. Sermayesi az olan esnafımız da onlarla rekabete giremiyor. Tabii ki esnafımızın da kendisini biraz yenilemesi lazım. Teknolojiye ayak uydurması lazım. İthalat ve ihracat nasıl yapılabilir, bunlarla ilgili danışmanlıklarla görüşüp, “Biz her şeyi biliriz” dememesi lazım. Esnafımız bu işleri bilen kişilerle fikir alışverişi yapacak, gerekirse gerekli yerlere müracaatını onlarla beraber yapmalı. Büyük alışveriş merkezlerinin getirdiği ürünlerden onlar da getirecekler. Bu şekilde rekabet etmeleri gerekiyor” açıklamasında bulundu.