Nuri Alço: Sayemde tecavüz azaldı

TECAVÜZCÜ rolüyle bilinen Nuri Alço, ailelerin kendisine kızlarını kurtardığı için teşekkür ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu Nuri Alço, "Gazoz denince akla gelen ilk isim sizsiniz. Rahatsız olmuyor muydunuz ailelerin uyardığı biri olarak anılmaktan?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"BENİM SAYEMDE TECAVÜZ AZALDI"

"Aslında ilk alkolle başladı. Daha sonra onu gazoza çevirdiler. İyi ki de öyle olmuş. Gazoz sayesinde genç kızlara, ailelere çok yerinde mesajlar verdik. Aileler, küçük kızlar okul çağına geldiğinde, 'Aman tanımadığın biri sana gazoz verirse alma, içme' diye uyarıyordu. Bu şekilde anılmaktan rahatsız değil, bilakis çok mutluydum. Zira anne-babalar beni gördüğünde 'Allah razı olsun. Kızımız senin vesilenle kurtuldu.' diyordu. Çok kişinin hayatı kurtuldu gerçekten."

"HERKESİN DERS ÇIKARMASI LAZIM"

"Siz böyle diyorsunuz ama özellikle Özgecan cinayeti sonrası sizin rol aldığınız tarzda film ve diziler tecavüzü özendirdiği gerekçesiyle çok eleştirildi" sorusuna ise Nuri Alço, Özgecan cinayetinin apayrı bir şey olduğuna işaret etti:

"ÖZGECAN CİNAYETİ APAYRI OLAY"