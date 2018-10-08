Nurhan Özcan, programın detaylarını anlattı

Alanya Kent Konseyi Çatalca Alaiye şehitlerini Anma Programı ve kültür gezisine 12.11.2018 pazartesi tarihinde start verecek.

Nurhan Özcan, programın detaylarını anlattı
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ALANYA Kent Konseyi Çatalca Alaiye şehitlerini Anma Programı ve kültür gezisine 12.11.2018 pazartesi tarihinde start verecek. Uşak Çanakkale Edirne ve İstanbul gezilerinin ardından Çatalca'da Alaiye şehitlerini anacak olan Kent Konseyi  Kafilesinin son durağı ise Bursa şehri. Alanya kent konseyi başkanı Nurhan Özcan bir hafta sürecek olan anma ve kültür gezisine dair bilğiler vererek Dim TV'ye açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar saat 18.00'da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 15:18
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