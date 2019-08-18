Nurhan Özcan İğneli Fıçı'ya konuk oluyor

AĞUSTOS Ayının başında yapılan genel kurulda güven tazeleyen ve yeniden başkanlığa seçilen Özcan, bugüne dek yaptığı çalışmaları ve bundan sonraki hedeflerini Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de saat 20.00’de başlayacak canlı yayın programında anlatacak. Duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırladığı interaktif programda ayrıca izleyiciler de sorularını hem whatsapp iletişi hattından hem de canlı yayında facebook mecrasından Nurhan Özcan’a iletebilecek. İlk kez bir kadın konuğu ağırlayacak olan İğneli Fıçı’da Alanya Kent Konseyi’nin işlevi, yerel yönetime ve vatandaşın sosyal yaşamına katkıları da masaya yatırılacak.