Nurettin Canikli ekonomiden uzaklaştırıldı, çünkü...

HABERTÜRK yazarı Nagehan Alçı, geçen günlerde yapılan kabine değişikliğiyle Başbakan Yardımcılığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na kaydırılan Nurettin Canikli'yle ilgili olarak "Özelleştirme muhalifliği kadar piyasa muhalifliği sebebiyle iş dünyasına hep mesafeli ve soğuk davrandı Canikli. Müteşebbisler üstünde bürokratik teftişin adeta Demokles’in kılıcı gibi olması gerektiğine inandı. O yüzden iş dünyası ile arası hiç iyi olmadı" görüşünü dile getirdi.
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