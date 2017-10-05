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Novamall 'Vadi'nin oyuncularını getiriyor

Novamall Alışveriş Merkezi (AVM) Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden birisi olan 'Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını yarın seyircilerle buluşturacak

Novamall 'Vadi'nin oyuncularını getiriyor

Novamall Alışveriş Merkezi (AVM) Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden birisi olan 'Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını yarın seyircilerle buluşturacak

05 Ekim 2017 Perşembe 14:52
Novamall 'Vadi'nin oyuncularını getiriyor
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NOVAMALL AVM'nin Manavgat Şubesi'nde saat 17.30'da başlayacak söyleşiye
dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile oyucular Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak katılacaklar. Söyleşinin ardından oyuncular saat 18.00'de seyircilerle buluşacak.

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Novamall Alışveriş MerkeziAVMKurtlar VadisiNecati şaşmazCahit KayaoğluErhan Ufak
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