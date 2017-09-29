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Novamall'de 'Oto' fırsatı

1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında 75 TL'lik alışveriş yapanlar, son model bir otomobil kazanma şansı yakalayacaklar

Novamall'de 'Oto' fırsatı

1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında 75 TL'lik alışveriş yapanlar, son model bir otomobil kazanma şansı yakalayacaklar

29 Eylül 2017 Cuma 21:44
Novamall'de 'Oto' fırsatı
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NOVAMALL Alışveriş Merkezi (AVM), düzenlediği kampanya ile alışveriş yapanlara son model otomobil kazanma şansı veriyor.
 Manavgat’ın en büyük alışveriş merkezi olan Novamall AVM'den yapılan her 75 liralık alışverişle, son model bir Hyundai Tuscon kazanma şansı yakalanacak. AVM’de 1 Ekim-31 Aralık 2017 tarihleri arasında alışveriş yapanlar, her 75 TL’lik alışveriş karşılığında otomobil kampanyasında bir çekiliş hakkı kazanacak. Kampanya kapsamında, yapılan tüm alışverişlerde anında verilecek çekiliş biletleriyle kampanyaya katılacaklar arasından, 14 Ocak 2018 Pazar günü saat 15.00’de Novamall AVM’de noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda yapılacak çekilişle talihli kişi otomobilin sahibi olacak. 
Novamall AVM Müdürü Fethi Başuslu, 1 Ekim-31 Aralık 2017 tarihleri arasında alışveriş merkezindeki mağazalardan her 75 TL’lik alışveriş karşılığında otomobil kampanyası için çekiliş hakkı vereceklerini belirterek, çekiliş sonrasında kazanan 1 talihliye son model bir Hyundai Tuscon 1.6 otomobil hediye edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Novamall
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