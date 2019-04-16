Notre Dame yangınını bile bildi! İşte ünlü kahinin 2019 kehanetleri

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Tahminleri ile dünyaya damga vuran Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga, Paris'te yaşanan Notre Dame Katedrali yangınıyla gündeme geldi.
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Konuyla ilgili akıllara gelen ise Baba Vanga'nın bu konuyla ilgili yaptığı kehanet oldu. İşte İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri...
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Bulgaristan'ın küçük bir köyünden gelen şöhret. Ne dediyse çıkan ve pek hayırlı şeyler söylemeyen bir kadın; Baba Vanga. Asıl adı Vangelia Gushterova olan dünyanın bildiği adıyal Baba Vanga'nın kehanetleri yeniden derleniyor.
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Gözleri görmeyen ünlü kahin Baba Vanga'nın 2019 yılına dair tahminleri ortaya çıktı. Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri, dünyanın kelimenin tam manasıyla kaynayacağını gösteriyor. Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı. Peki gelecek için neler söylüyor?
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Gözleri görmeyen Bulgar kahin, yeni yılda mega tsunami bekliyor.
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2004 yılında 230 binden fazla insanı öldüren tsunamiyi bilen Balkanların Nostradamus'u, yeni tsunami dalgalarının da Asya'yı vuracağını söylüyor.
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Baba Vanga, Rusya'ya bir meteor düşeceğini tahmin ediyor.
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Rusya lideri Vladimir Putin, bir suikaste hedef olacak.
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Putin'in yanında çalışan güvenlik ekibi içerisinden denenecek suikast başarısız olacak.
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Baba Vanga'nın bir diğer ürküten tahmini, Avrupa'nın ekonomik çöküşü oldu..
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Baba Vanga, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın gizemli bir hastalığa yakalanacağını söylüyor..
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Hastalık sonunda Trump beyin travması geçirecek ve artık kulakları duymayacak.