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Nostaljik tramvay yeniden hizmette

İstanbul'un en ünlü bölgelerinden olan İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Ocak ayı ortasında durdurulan Taksim Tünel Meydanı ile Taksim Meydanı arasında hizmet veren nostaljik tramvay seferleri yeni yılın ilk gününde yeniden başladı

Nostaljik tramvay yeniden hizmette

İstanbul'un en ünlü bölgelerinden olan İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Ocak ayı ortasında durdurulan Taksim Tünel Meydanı ile Taksim Meydanı arasında hizmet veren nostaljik tramvay seferleri yeni yılın ilk gününde yeniden başladı

01 Ocak 2018 Pazartesi 22:44
Nostaljik tramvay yeniden hizmette
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İSTANBUL Valisi Vasip Şahin ve aslen Alanyalı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katıldığı törenle seferlerine başlayan nostaljik tramvayın bir hafta boyunca ücretsiz olacağı bildirildi. Altyapı çalışmalarının sona ermesiyle yenilenen tramvay yolunun açılışı İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan'ın katılımı ile Taksim Tünel Meydanı'nda yapıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Alanyalı başkan Mevlüt Uysal, "Buradaki esnaf arkadaşlarımız da uzun soluklu bir sıkıntı yaşadılar ama onun karşılığı olarak inşallah önümüzdeki 20-30 yıl burada altyapı ile ilgili sıkıntı yaşanmayacak. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Bu caddeye ağır tonajlı araçların ve devamlı araçların girişini engellemiş olacağız. Zorunlu olmayan araç girişleri yapılmayacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulİstiklal CaddesiNostaljik Tramvay
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