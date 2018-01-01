Nostaljik tramvay yeniden hizmette

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin ve aslen Alanyalı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katıldığı törenle seferlerine başlayan nostaljik tramvayın bir hafta boyunca ücretsiz olacağı bildirildi. Altyapı çalışmalarının sona ermesiyle yenilenen tramvay yolunun açılışı İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan'ın katılımı ile Taksim Tünel Meydanı'nda yapıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Alanyalı başkan Mevlüt Uysal, "Buradaki esnaf arkadaşlarımız da uzun soluklu bir sıkıntı yaşadılar ama onun karşılığı olarak inşallah önümüzdeki 20-30 yıl burada altyapı ile ilgili sıkıntı yaşanmayacak. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Bu caddeye ağır tonajlı araçların ve devamlı araçların girişini engellemiş olacağız. Zorunlu olmayan araç girişleri yapılmayacak" dedi.