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Nostaljik Tramvay bir hafta ücretsiz

İstiklal Caddesi'nde hizmet veren ve 1 yıl aradan sonra bugün tekrar hizmete alınan Nostaljik Tramvay 1 hafta ücretsiz hizmet verecek

Nostaljik Tramvay bir hafta ücretsiz

İstiklal Caddesi'nde hizmet veren ve 1 yıl aradan sonra bugün tekrar hizmete alınan Nostaljik Tramvay 1 hafta ücretsiz hizmet verecek

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:39
Nostaljik Tramvay bir hafta ücretsiz
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İSTANBUL Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın katıldığı törenle Nostaljik Tramvay yeniden hizmete alındı.

"İSTANBUL GÖZÜMÜZÜN NURU"
Tünel Meydanı'nda yapılan törende konuşan Şahin, tramvayın seferlere başlamasının İstanbul'a Büyükşehir Belediyesi tarafından yılbaşı armağanı olduğunu anlattı.

Vali Şahin, "İstanbul medeniyetler şehri. Bir tarihi yarımada bir de Pera bölgesi dediğimiz bu bölge var. İkisi farklı iki medeniyeti aslında bir araya getiren bir arada yaşatan ve yüzyıllarca barış içinde birlikte el ele yaşatan tezahürleri ve sembolleri. Dolayısıyla bizim için bu bölge gözümüzün nuru gibi gözümüzün bebeği gibi sahip çıktığımız, atalarımızdan emanet aldığımız ve gelecek nesillerimize olduğu gibi daha da geliştirerek bırakmak zorunda olduğumuz bölgeler." diye konuştu."

BİR HAFTA BEDAVA"
Başkan Uysal da İstiklal Caddesi'nde çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Nostalji trenimiz yeni yıl itibariyle faaliyete başlamış ve çalışmalar bitmiş oldu. Yılbaşı hediyesi olarak... Ne dersiniz? İETT Genel Müdürümüzle konuştuk, inşallah bir hafta nostaljik tramvayımız bedava olacak. Ama bedava diye fazla binip de... Daha sık sefer yapalım inşallah, vatandaşlarımız bir yıldır binemiyorlar, onu da sağlayalım. Tekrar hayırlı olsun." dedi

."20 YIL İSTİKLAL'DE ALTYAPI SORUNU OLMAYACAK"
İstiklal'de her zaman altyapı sorunları olduğuna dikkati çeken Uysal, şöyle devam etti: "Altyapı konusunda öncesinde yağmur suyu ve kanalizasyonun aynı kanaldan gitmesinden dolayı sıkıntılar vardı, onlar ayrıldı. Yine alt yapıda İGDAŞ, İSKİ ve BEDAŞ, Telekom ve kablolarla ilgili de devamlı kazı ihtiyacı vardı. Bunların tamamının altyapısı tamamlandı. Tren rayının titreşiminden dolayı hem altyapı hem de kenardaki binalara zarar vermesi, bunlarla birlikte yeni tedbirler alındı. İş yerlerine su baskını veya su kaçağı inşallah yaşanmayacak. İnşallah önümüzdeki 20 yıl burada tekrar bir daha altyapıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacak. Zorunlu olmayan araç girişleri buraya inşallah girmeyecek. Taksim Meydanı ne olacak? Taksim Meydanı 2015'te başladı, orası ne oldu. Orası da bitmek üzere, yüzde 99'u bitti. Atatürk Kültür Merkezi yeni binasına kavuşacak, onun yıkıma başlanıyor. 2019 yılına da orayı bakanlığımız yaparken ön tarafındaki Mete Caddesi de yer altına alınacak. Kültür merkezi oraya İstanbul'un Türkiye'nin gururu olabilecek bir mimari projeyle yeniden yapılırken, önünde de yer üstünde ve meydanda trafik olmamalı diye düşündük. 2019'da inşallah orası bitmiş olacak."


"İSTİKLAL'DE YEŞİLLENDİRME OLACAK"
"Belki sorarsınız, başkanımız burada ağaçlar vardı, onlar ne olacak?" diyen Uysal, "Bu şekildeki tarihi alanlarda ağaç yetişme imkanı yok çünkü zemin tamamıyla sert zemin, o sert zemine ağaç ekip, su verdiğiniz zaman hiçbir zaman buranın problemi bitmiyor. Pekala İstiklal Caddesi yeşilden mahrum mu olacak? İnşallah yeşilden mahrum olmayacak. Buralara yine belirli bölümlerde oturma alanları, o oturma olanların etrafında da yine değişik usullerle yeşillikler, çiçeklendirmeler olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şahin ve Uysal, tramvayın ilk seferinde yolculuk yaptı.

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Nostaljik Tramvay
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