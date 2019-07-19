Norveçlilerin Alanya'ya ek sefer talebi Başkan Şahin'e iletildi

BAŞKAN Şahin’i, ALTSO Meclis Üyesi Veysi Karakuyun ile birlikte ziyaret eden Hande,” Ülkesinden Alanya’ya ilginin daha fazla olmasına rağmen yaşanan uçak yetersizliği nedeniyle Norveçlilerin başka ülkeleri tercih etmek zorunda kaldığını söyledi.Konuya ilişkin gerekli girişimlerde bulunacaklarını işaret eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, “Alanya’mız yararına olacak her gelişmede, her projede elimizi taşın altına koyuyoruz. Uçak sefer sayıları sezondan çok önce belli oluyor. Bu nedenle biz şimdiden gelecek yıl için gerekli girişimlerde bulunarak ilgili makamlarla temasa geçeceğiz” dedi.

‘DİREKT UÇUŞ SAYISI AZALDI’

Ziyarette konuşan Norveç Alesund Havalimanı Müdürü Tor Hande, “Geçtiğimiz yıllarda direkt uçuşlar konusunda elimiz güçlüydü. Haftada 6-7 tane direkt uçuş vardı. Ama şimdi 2019 yılında haftada 1’e düştü direkt uçuş sayısı. Bu konuda taleplerimizi Başkan Mehmet beye ilettik. Hava yolu şirketlerine konuyla alakalı bilgilendirmemizi yaptık. Başkan beyden de destek istemek için Alanya’ya geldik” dedi.

ŞAHİN: “HER ŞEY ALANYA’MIZ İÇİN”

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise direkt uçuşlar konusunda Alesund Havalimanı Müdürü Tor Hande, ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “ Norveç diğer Avrupa ve İskandinav ülkeleri gibi bizim için çok önemli bir destinasyon. Şayet talep var ve uçak sayımız yetersizse bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bunun için de üzerimize düşen ne varsa yapacağız” diye konuştu.