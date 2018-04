Norveçliler Alanya’da dizi çekti

NORVEÇLİ TV yapım şirketi Fremantle Media Norge, -“My First Holiday” isimli dizinin bir bölümünü Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) katkılarıyla Alanya’ya ayırdı. Alanya Teleferik, Kale, Dim Çayı, plaj, muz ve çilek bahçeleri çekimlerini bir haftada tamamlayan ekip Norveç’e döndü. Her bölümde farklı bir çiftin ilk yurt dışı tatilini anlatan dizi Norveç’in yüksek reytingli ulusal kanalı TV2’de önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

‘ÇEKİMLER POPÜLER ŞEHİRLERDE YAPILIYOR’

Tanıtım çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürdüklerini söyleyen ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Uslu, “TV programları tanıtım modellerimiz arasında önemli bir yere sahip. Bu çalışmada da Norveç TV dizisinde Alanya’nın yer almasını sağladık. Bu dizi Roma ve Mayorka gibi popüler turizm şehirlerine konuk oluyor. 4 kişilik yapım ekibi her programda ayrı bir çifti tatil yapacakları şehirde havalimanından başlayarak nasıl vakit geçirdiklerini görüntülüyor” dedi.

‘ORGANİK ÜRÜNLERİ UYGUN FİYATA ALABİLİRLER’

Sadece deniz, kum ve güneşi değil Alanya’nın tüm fırsatlarını tanıttıklarını söyleyen Uslu, “Kahvaltı ve muz bahçesi çekimlerinde, Norveçlilere Alanya’da organik bal, muz, avokado, yumurta, zeytin, zeytinyağı yiyebileceklerini ve bunları çok uygun fiyatlara alabileceklerini anlatma şansımız oldu. Özellikle yaşlanan Avrupa’da sağlıklı yaşam ve beslenme yükselen eğilim. Bizim de bu konuda fırsatlarımız kıyaslanamaz anlamda fazla” açıklamasında bulundu.

‘TURİZM ESNAFI İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ’

Uslu, İskandinav ülkelerinin Alanya için büyük önem taşıdığını belirterek, “Aynı zamanda turizm esnafımız için de çok önemli olan İsveçli, Norveçli, Fin ve Danimarkalıları geçmiş yıllarda olduğu gibi Alanya’ya yeniden kazandırmamız gerekiyor. Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Norveç ve İsveç turizm fuarlarında yer almamasından dolayı bu fuarlara katılım gösterememiştik fakat farklı bir strateji izleyerek Stockholm, Göteborg ve Malmö emlak fuarlarında Alanya’mızı tanıtma yöntemini uyguladık” diye konuştu.