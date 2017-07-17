Norveçli turist kalp krizi geçirmişti

MANAVGAT'TA kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Norveçli turist Bjorn Rımereit, “İyi ki Türkiye'de kriz geçirmişim. Eğer Afrika'da olsaydı hayatta kalacağımdan emin değildim" dedi. Manavgat'ta tatil yaptığı sırada gece yarısı rahatsızlanan Rımereit için otel yetkilileri ambulans çağırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Rımereit için yakın bölgedeki hastanelerde uygun yer bulunamayınca ambulans, hastayı Antalya kent merkezindeki OFM Hastanesi'ne götürdü. Bu esnada Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Doktor Mustafa Kar da müdahale için evinden hastaneye geldi. Başarılı bir operasyonla tedavisi tamamlanan Rımereit, doktorlarına teşekkür etti.

'TÜRKİYE'YE GELMEYE DEVAM EDECEĞİM'

17 defa Türkiye'ye geldiğini dile getiren Rımereit, burada kalp krizi geçirmesine rağmen gelmeye devam edeceğini söyledi. Rımereit, “Türk yemeklerini ve insanlarını çok seviyorum. İyi ki kalp krizini Türkiye'de geçirdim. Eğer Afrika'da olsaydım hayatta kalacağımdan emin değildim. Bu hastaneye minnettarım. İyi teknoloji ile profesyonelce tedavi aldım" diye konuştu.

'YOLCULUK ÖNCESİ DOKTORA GÖRÜNÜN'

Norveçli turistin ameliyatını gerçekleştiren Uzman Doktor Kar, hastanın sağlığının iyi olduğunu söyledi. Rımereit'i birkaç gün daha misafir ettikten sonra taburcu edeceklerini belirten Kar, “Bu hastalığın nerede geleceği belli olmaz. Tatil için gittiğiniz yerde de başınıza gelebilir. Bu nedenle biz insanlara uzun yolculuklara çıkmadan önce bir kalp doktoruna görünmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.