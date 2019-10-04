banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Norm Ender'den Ben Fero, Ezhel ve Killa Hakan'a mesaj

'Mekanın Sahibi' isimli parçasıyla adından söz ettiren Norm Ender, Müzikonair dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı

GÜNCEL 04.10.2019, 15:28 04.10.2019, 15:29
Norm Ender'den Ben Fero, Ezhel ve Killa Hakan'a mesaj
banner404

SON dönemde diğer rapçiler ile arasında diss savaşları yaşandığı kendisine hatırlatılan Norm Ender; Ben Fero, Killa Hakan ve Ezhel için “Aslında hepsinin kitlesi var. Biz onların ‘abi’leriyiz” yorumunda bulundu.
Ben Fero, Ezhel, Killa Hakan ve Ceza’nın yaptığı 'Fight Kulüp' şarkısı hakkında Norm Ender, “Dinlemeye vaktim olmadı” dedi.

“BABAMIN KASETÇİ DÜKKANI VARDI”

Rap müziğe olan ilgisinin nasıl oluştuğunu da anlatan Norm Ender, “Babamın kaset dükkanı vardı, çocukken orası kapandığında tüm kasetler bana kaldı, ben de hepsini dinledim ve bana en yakın tarzın rap olduğunu o yaşlarda keşfettim” ifadelerini kullandı.
 

#Norm Ender #Ben Fero #Ezhel #killa hakan
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:48
Öğle 12:51
İkindi 16:08
Akşam 18:44
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545