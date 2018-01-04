'Noel Baba' krizi

ANKARALI heykeltıraş Necdet Can tarafından 2008 yılında yapılarak Antalya Demre Meydanı’na yerleştirilen ‘Demreli Noel Baba Heykeli’nin geçen sene ocak ayında başlayan meydan çalışmaları kapsamında depoya kaldırılıp bir daha yerine konulmaması ilçede krize neden oldu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla yapılan dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından açılan heykelin depoda tutulmasına tepki gösteren Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, “Söz konusu eserin Noel Baba’yı tam anlamıyla yansıttığını düşünmüyoruz. Ancak hiçbir sanat eseri depoda bekletilmemeli” dedi.

‘KİLİSEYİ YIKIN’

Bazı çevrelerin Noel Baba figüründen rahatsızlık duyduğunu savunan Karabulut, “Noel Baba’yı dini bir figür haline getirip toplumdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Heykellerin saklanması da işte bu yüzden. Biri depoda, biri kilisenin içinde tutuluyor. O kadar rahatsızlık duyuyorlarsa Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi’ni de yıksınlar” diye konuştu.

‘TURİZM İÇİN KAYIP’

Demre Meydanı’nda sergilenen heykelin ortadan kaybolduğunu belirten Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, şöyle dedi: “Meydan çalışması yapıldı ve heykel ortadan kayboldu. Çalışmalar bitti ama heykelin nerede olduğunu bilmiyoruz. Turizm için çok büyük bir kayıp. Kamu o heykelin yapımı ve taşınması için ciddi bir kaynak harcamıştı. Bu kaynağı çarçur edenler sorgulanmalı.”

‘HEYKEL DEPODA’

Noel Baba heykelinin nerede olduğuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, şu bilgiyi verdi: “Heykelin kaybolduğu falan yok. İyi bir yer bulup koyacağız heykeli. Şu an belediyeye ait depoda tutuluyor. Nereye koyacağımızı belirlemedik. Uygun bir yere koymaya çalışacağız.”