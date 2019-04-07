Nöbetçi noter uygulaması başladı

ADALET Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noterlik uygulaması başladı. Bu kapsamda hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak. Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak. Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan edecek. İstanbul'da bugün nöbetçilerden biri olan Bakırköy 54. Noteri önünde uzun kuyruklar oluştu. Notere gelenler uygulamadan memnun ancak yoğunluktan şikayet ederek nöbetçi noter sayılarının artırılmasını istedi.

“BU KADAR YOĞUNLUK BEKLEMİYORDUK"

Çok sayıda işlem yapan Bakırköy 54. Noteri Nurgün Ceylan, yoğunluğu beklemediklerini belirterek, “Nöbetçi noterlik uygulaması ülke çapında bugün ilk defa başladı. Biz de İstanbul'da nöbeti ilk noterlerden biri olarak kapılarımızı açtık. Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk açıkçası, biz de şaşırdık. Böyle bir ihtiyaç varmış, onu anladık. Hukuki güvenliğin mesai saatleri içerisine sıkıştırılmaması adına halkımızın buna ihtiyaç duyduğunu görüyoruz" dedi.

UYGULAMADAN MEMNUNLAR ANCAK NÖBETÇİ SAYISI ARTSIN İSTİYORLAR

Araç satışı yapmak için sıra bekleyen Mehmet Kızak uygulamadan memnun olduğunu belirterek, “Yaklaşık 1 saattir bekliyoruz" dedi. Eren Altıntaş, araç aldığını ifade ederek, “Şu an sırada benden önce 40-50 kişi var. İstanbul büyük yer, Avrupa Yakası'nda 2 tane nöbetçi noter var, yetmeyecek galiba. Artırılması lazım diye düşünüyorum" diye konuştu. Erdal Konukçu da aracını satacağını belirterek, “Ufak bir şehirde yaşamıyoruz. Her ilçede en azında bir noter olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.