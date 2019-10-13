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Nöbet sırasında, yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

GÜNCEL 13.10.2019, 11:21
Nöbet sırasında, yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu
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ÇUKURCA  ilçesine bağlı Baski Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında, yıldırım düşmesi sonucu Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehit asker, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacak.

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