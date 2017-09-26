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Nobel kazanan esas şimdi yaşadı

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Ödülü konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Nobel Vakfı 8 milyon İsveç kronu olan ödüle yüzde 12.5 artış yaptı

Nobel kazanan esas şimdi yaşadı

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Ödülü konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Nobel Vakfı 8 milyon İsveç kronu olan ödüle yüzde 12.5 artış yaptı

26 Eylül 2017 Salı 15:40
Nobel kazanan esas şimdi yaşadı
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BUGÜN İsveç’te bir açıklama yapan Nobel Vakfı Başkanı Carl-Henrik Heldin bu yıl verilecek ödülün toplam 9 milyon İsveç kronu olduğunu açıkladı. 1900’de dinamiti icat eden Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine başlatılan ödül bilim, edebiyat ve barış alanlarında verilecek. Dünyaca ünlü profesör Aziz Sancar 2015’te Kimya dalında Nobel kazanmıştı. Nobel Ödülü böylelikle bu yılla birlikte 1.12 milyon dolar oldu.

Heldin, “Bilgi ve gerçeklerin sorgulandığı bir dönemde bilim, hümanizm ve uluslararası ortaklık geçmiş yıllardan çok daha büyük bir öneme sahip. Dolayısıyla bu tür ödüller önemli” ifadesini kullandı. Nobel Ödülü 2011’de 10 milyon krondan 8 milyon krona indirilmişti” dedi.

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Nobel ödülleri 1895’te dinamiti icat eden Nobel’in vasiyetiyle başlatılmıştı. O dönemki toplam varlığı 31 milyon İsveç Kronu (Günümüzde 200 milyon dolara eş değer) olan Nobel, paranın oluşturulan meblağdan ödenmesini istedi.

Nobel Ekonomi Ödülü İsveç Merkez Bankası tarafından finanse edilirken Nobel Vakfı ve ödüllerin parası orijinal ana paranın yatırımlarından elde edilen parayla ödeniyor.

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NOBELödülMİKTARI
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