No: 309 dizisi için şok iddia! Final kararı mı alındı?

FOX TV ekranlarında yer alan, başrolünde Sumru Yavrucuk, Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın yer aldığı 'No: 309' dizisi final kararı aldı.
"DİZİNİN YAPIMCISI REYTİNGE GÖRE KARAR VERECEĞİZ" DEMİŞTİ
Dizinin yapımcısı daha önce reytinge göre karar vereceğiz demişti. Dizi reytingleri yüksek olmasına rağmen 3 bölüm sonra veda edecek.
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