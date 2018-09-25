Nitelikli eğitimin adresi ‘AHEP’

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi olarak dünyanın ve Türkiye'nin her bölgesinden öğrenci aldıklarını belirten AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin Alanya'ya, tüm öğrencilere, akademik ve idari personele hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

'AHEP KALİTELİ EĞİTİMDE ALANYA’NIN SESİ OLACAK’

Rektör Öner üniversite bünyesinde yabancı öğrenci sayısındaki artışa dikkat çekerek duruma ilişkin mutluluklarını ifade etti. Uluslar arası düzeyde bir üniversite olma hedefine uygun olarak eğitimde kalite sloganıyla yola çıktıklarına değinen Öner “Eğitim dönemimiz açıldı. Yeni ve eski öğrencilerimiz bir arada derslerine başladılar. Bu yıl AHEP bünyesine 2 yeni bölüm daha kazandırdık. Biri Türkçe Mimarlık diğeri de İletişim ve Yönetim Bölümü. Bu bölümlere de yeni öğrencilerimiz geldi. Bu yıl en sevindirici haberimiz yabancı öğrenci sayısındaki artış oldu. Geçtiğimiz yılın iki katı kadar yabancı öğrenci ile başladık eğitim sezonuna. AHEP olarak ağırlıklı hedefimiz yabancı öğrenci sayımızı arttırmaktı. Türkçe Mimarlık dışında bütün bölümlerimizde eğitimi tümüyle İngilizce veriyoruz. Alanya’mıza gerek eğitim gerekse de kültürel açıdan katkı sağlamaya çalışıyoruz. Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi yönünde atacağımız adımlarla AHEP kaliteli eğitim noktasında Antalya ve Alanya’nın sesi olacak” ifadelerini kullandı.