Nişanlısını görmeye gitmişti! Acı haber geldi

Kocaeli Barosu’na kayıtlı olarak görev yapan 44 yaşındaki avukat Haydar Sevgican, nişanlısını ziyaret etmeye gittiği Ukrayna’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Nişanlısını görmeye gitmişti! Acı haber geldi
banner404

UKRAYNA'DA yaşayan nişanlısını görmeye giden 44 yaşındaki avukat, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Kocaeli Barosu’na kayıtlı olan avukat Sevgican, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle kalbine stent takıldığı öğrenilen Sevgican’ın cenazesi Ukrayna’daki işlemlerin sonrası İzmit’e gönderilecek.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ABD Başkanı Trump, Golan'ı İsrail toprağı...
ABD Başkanı Trump, Golan'ı İsrail toprağı...
  1. DÜNYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472