Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Ardahan'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu

Nisan ayında lapa lapa kar yağdı
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KENT merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, vatandaşlar için  eğlenceye dönüştü.
 
Aniden bastıran kar nedeniyle kent merkezi ve araçlar kısa sürede  beyaza büründü.
 
Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise kartopu oynadı.
Kent sakinlerinden Hikmet Çeğil, şehirde kışın bile böylesine kar  yağmadığını belirterek, "Çok güzel yağıyor. Lapa lapa yağması çok güzel. Kışın  bile böyle yağmamıştı. Memleketimizin güzelliği bu işte." dedi.
 

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 23:16
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