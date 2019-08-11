Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi! İşte ilk sözleri

NİJERYA'DA korsanlar tarafından kaçırılan 10 Türk denizci, yaklaşık 1 ay tutsak tutulduktan sonra bu sabah İstanbul Havalimanı'na indi. Denizcileri bekleyen aileler havalimanında sevinç gözyaşları döktü.Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici, dün Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde helikopterlerle Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirilmişti. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, 10 mürettebatı karşılamıştı.Kurtarılan mürettebatın isimlerinin, Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar olduğu açıklanmıştı.