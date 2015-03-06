Nihat Hatipoğlu'na öyle bir soru geldi ki...

PROGRAMA telefonla katılan bir kadın izleyicinin sorusu Nihat Hatipoğlu'nu terletti. 2 buçuk yıllık evli olduğunu söyleyen izleyici "Korku ve kasılma nedeniyle eşimle henüz bir yakınlaşmamız olmadı" dedi. İzleyicisinin bu konuda doktora başvurmasını tavsiye eden Hatipoğlu, kadından şu cevabı aldı; "Doktora gittim ama doktorluk bir durumum olmadığı söylendi. Bu yüzden eşimle çok sorun yaşıyoruz. 'Eşim bana sadece kağıt üstünde evliyiz' diyor"...
İzleyicisine ne yanıt vereceğini bilemeyen Hatipoğlu, "Bu durumu annenle konuş, kız kardeşinle teyzenle konuş, mekan değiştirebilir yada sakinleştirici kullanabilirsin. Bu benim alanım değil yani doktorunla konuş bu benim verebileceğim bir cevap değil. Bir jinekoloğun vereceği bir cevap. Biz sizin için ancak dua edebiliriz. büyü yapılmış gibi hurafelere inanmayın doktora gidin" dedi.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 17:00