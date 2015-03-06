Nihat Hatipoğlu'na öyle bir soru geldi ki...

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telefonla katılan bir kadın izleyicinin sorusu Nihat Hatipoğlu'nu terletti. 2 buçuk yıllık evli olduğunu söyleyen izleyici "Korku ve kasılma nedeniyle eşimle henüz bir yakınlaşmamız olmadı" dedi. İzleyicisinin bu konuda doktora başvurmasını tavsiye eden Hatipoğlu, kadından şu cevabı aldı; "Doktora gittim ama doktorluk bir durumum olmadığı söylendi. Bu yüzden eşimle çok sorun yaşıyoruz. 'Eşim bana sadece kağıt üstünde evliyiz' diyor"...