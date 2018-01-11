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Nihat Hatipoğlu'na 3 harflilerle ilgili sorulan soru tüyler ürpertti

İsmini vermek istemeyen kadın izleyicinin "Eşim işe gittikten sonra evin içinde eşim kılığında birilerini görüyorum" şeklindeki sorusu ekran başındakileri ürpertti

Nihat Hatipoğlu'na 3 harflilerle ilgili sorulan soru tüyler ürpertti

İsmini vermek istemeyen kadın izleyicinin "Eşim işe gittikten sonra evin içinde eşim kılığında birilerini görüyorum" şeklindeki sorusu ekran başındakileri ürpertti

11 Ocak 2018 Perşembe 12:06
Nihat Hatipoğlu'na 3 harflilerle ilgili sorulan soru tüyler ürpertti
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ATV ekranlarında yayınlanan "Kur'an ve Sünnet" programında izleyici ile buluşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na yönlendirilen bir soru ekran başındakileri tüylerini ürpertti.

"EŞİM İŞE GİTTİĞİNDE..."

Programa telefonla bağlanan kadın izleyici, "Hocam sabahları eşim işe gittikten sonra evin içinde eşim kılığında birkaç kişi gördüm. Besmele çektiğimde gidiyor. Neden olabilir?" şeklinde bir soru yöneltti.

"DURUP DURURKEN YAKIN TEMASA GİRMEZLER"

Bu soru karşısında şaşırdığı gözlenen Hatipoğlu, ismini vermek istemeyen izleyicinin sorusuna "Uyku halinde olabilir şeylerdir. Uyku dışında da o halin devamı olabilir. Görünen varlıklar dışında görünmeyen varlıkların olduğunu da inanıyoruz. Cin Suresi var. Onlar durup dururken insanlarla yakın temasa girmezler. Onları hayal dünyanızdan çıkartın. Onların da iman edenleri var, etmeyenleri var. Onların kendi alemleri var. Bizimle meşgul olmazlar. Allah'a sığının onların şerrinden" şeklinde yanıt verdi.

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