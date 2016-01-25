Nihal Demirel gururumuz oldu

25 Ocak 2016 Pazartesi 23:32
TÜRKİYE genelinde 25-26 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı’nda Demirtaş Nihal Demirel Ortaokulu öğrencisi Hannah Sabanoğlu, tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Sabanoğlu, başarısının tesadüf olmadığını, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan Performans Takip Sınavı’nda da tüm soruları doğru cevaplayıp 700 tam puan alarak ve Antalya birincisi olarak tekrar gösterdi.
SABANOĞLU'NA 2 ÖDÜL VERİLDİ
Yine aynı okuldan Bekir Yılmaz adlı öğrenci de Antalya üçüncüsü oldu. Başarılarından dolayı Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er tarafından çeyrek altınla ödüllendirilen Sabanoğlu, aynı zamanda okul idaresi tarafından düzenlenen karne töreninde de çeyrek altınla ödüllendirildi.
'HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL'
Antalya üçüncüsü Yılmaz ve okul üçüncüsü olan Fatma Özkan da okul idaresi tarafından çeyrek altınla ödüllendirildiler. Okul Müdürü Zülküf Şimşek, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, başarının planlı programlı ve ekip ruhu içerisinde uzun emeklerin sonucu elde edildiğini söyledi.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 23:34
Tebrikler Hanna sbla