Niğde Valisi Şimşek’ten Dim'e özel ziyaret

VALİ Şimşek, “Ramazan ayı münasebetiyle memleketimizdeyiz. Alanya ve Gazipaşa’da ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dim Medya’yı da ziyaret ettik. Mehmet Ali Dim’i ziyaret ederken, Alanyaspor Başkanı’mız değerli Hasan Çavuşoğlu’nu da görme fırsatı bulduk. Kendilerine bu misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Herkesi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Vali Yılmaz Şimşek ve Başkan Çavuşoğlu’nun ziyaretlerinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Mehmet Ali Dim, “Bölgemizden çıkan önemli bir değer olan Niğde Valisi Sayın Yılmaz Şimşek bayram vesilesiyle bizleri ziyaret ettiler. Kendileriyle gerçekten gurur duyuyoruz. Mülki İdareler Amiri olarak yaptıklarını her zaman takip ediyoruz. Zaman zaman da haberleriyle gündeme geliyor. Kendileri Alanya’ya geldiklerinde Alanyaspor Başkanı’mız sevgili Hasan Çavuşoğlunu da ziyaret etmek istediler. Malum Josep Sural’ın vefatı üzerine taziye ve nezaket ziyareti anlamında. Sağ olsun Hasan Başkan’ımız da ofisimize teşrif ettiler. Güzel bir hemşeri buluşması oldu. Sayın Vali’mize teşekkür ediyorum. Değerli Hasan Başkan’ımıza da teşekkür ediyorum. Kendisini bu vesile ile burada ağırladık, inşallah kendisini daha önemli mevkilerde de görmek istiyoruz ve tekrar ağırlamak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 18:18