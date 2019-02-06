Niğde'de Dim'e onur ödülü

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Onursal Başkanı, duayen gazeteci Yavuz Donat'la birlikte gerçekleştirdiği Anadolu temasları kapsamında Niğde Gazeteciler Cemiyeti'nin (GC) düzenlediği panelde moderatör olarak görev aldı.

Atatürk'ün Niğde’ye geliş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen panelin konuşmacıları Güvenlik ve Terör Uzmanı Doç. Dr. İmbat Muğlu, Doç. Dr. Nevzat Topal ve Emekli Albay Muzaffer Karagöz, Atatürk'ün ulusal güvenlik anlayışını anlattılar.

Ardından Dim ve Donat, Niğde GC Ödül Töreni'ne katıldılar. Ödül gecesinde Dim'e Niğde GC tarafından Onur Ödülü takdim edildi. Niğde GC'nin Onur Ödülü sunduğu diğer isim ise Niğde Valisi Yılmaz Şimşek oldu. Aslen Gazipaşalı olan Vali Şimşek'in onur ödülünü Mehmet Ali Dim ve Yavuz Donat takdim ettiler.

Dim "Niğde GC ödül töreninde şahsıma tevdi edilen onur ödülünü almaktan ve hem de hemşehrim Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e, duayen gazeteci Yavuz Donat ile birlikte onur ödülünü takdim etmekten onur duydum. Niğde GC Başkanı Şerife Türkeş şahsında tüm Niğdeli meslektaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.