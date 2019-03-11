‘Nezihe Türktaş’tan kermes daveti

NEZİHE Türktaş Ortaokulu Okul Aile Birliği, okul yönetimi işbirliği ile kermes düzenleyecek. Düzenlenecek kermes, 13 Mart Çarşamba (yarın) günü Cikcilli Mahallesi’nde bulunan okul bahçesinde gerçekleştirilecek. Nezihe Türktaş Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zafer Küçükşahin, katılımcılara çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarının yapılacağı kermeste ayrıca çocukların yaş gruplarına göre yarışmalar da düzenleneceğini söyledi. Araba yarışı, güreş ve dart turnuvası düzenleyeceklerini belirten Küçükşahin, tüm Cikcilli ve Alanyalıları kermese davet etti. Saat 09.00’da başlayacak kermes, 15.30’a kadar devam edecek.