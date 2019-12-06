Nez Demir ile Banu Parlak canlı yayında birbirine girdi
Instagram fenomeni Nez Demir, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Bir dönem yakın dostu olan Banu Parlak'la canlı yayında birbirine girdi
ARALARI bozuk olan Nez Demir ile Banu Parlak, '2. Sayfa' canlı yayınında karşı karşıya geldi.Bir dönem yakın dostu olan Banu Parlak ile aralarını açık olduğunu söyleyen Nez Demir, eski dostundan 'bayan mikser' diye bahsedince ortalık karıştı.
"Görüşmüyoruz. Bayan mikser ortalığı karşıtırmaya çalıştı" sözleri üzerine Banu Parlak, programa telefonla bağlandı.
İkili arasında gerilim tırmanırken, Parlak, "Benim adımı ağzıma almasın. Hiçbir vasfı olmayan hanımefendi" dedi.
Nez Demir ise Banu Parlak'ın, "Benimle düet yapmak istiyordu. Kabul etmediğim için bunları söylüyor" iddiasına, "Böyle bir yalan olamaz. 'Aman Aman' şarkısı çıkmadan bana dinletince 'Senin sesin ne kadar iğrençmiş kız' diye suratına söyledim. Seninle neden düet yapayım?" şeklinde yanıt verdi.
Demir, "Güzellik merkezi açmanda hiçbir sıkıntı yok. Sen 'Bunu açmayacağım' dedikten sonra biz Dilan'la Bodrum tatilindeyken neden Dilan'ın düşmanıyla hikaye attın" sözleriyle, aralarındaki kavganın nedenini açıklamış oldu.
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