Neşet Ertaş heykeli açıldı

AÇILIŞA CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kırşehir Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Analı, Antalya il eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, TÜM-BEL-SEN Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Kırşehir Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Analı, “Neşet Ertaş’ın bir hemşehrisi olmaktan onur ve gurur duyurum. Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a çok teşekkür ediyorum” dedi.



Kaya: “Türkülerini söyleyeceğiz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya ise Neşet Ertaş’ın saz çalarken ceketini ilikleyen, halkın karşısına çıktığında saygıda kusur etmeyen ama yeri geldiğinde de haksızlıklara isyan edebilen bir usta olduğunu söyledi. Ertaş’ın 6 yıl önce onun ‘Yalan Dünya’ şarkısıyla Kırşehir sokaklarında ebediyete uğurlandığını hatırlatan Kaya, “Dünya yalan ama dostluk gerçek. Artık onun dostluk, sevda ve hasret türkülerini bu parkta çocuklarımızla birlikte söyleyeceğiz” diye konuştu.



“Ertaş evrensel bir değer”

Belediye Başkanı Ümit Uysal da Neşet Ertaş’ın Anadolu insanının yaşam felsefesine, hayata yaklaşımına uygun, insanlık değerlerine çok doğru bakan, sadece Anadolu’da değil dünyanın farklı herhangi bir coğrafyasında da önemli olan sevgi, saygı, empati, özgürlük, adalet kavramlarına hizmet eden biri olduğunu söyledi. Ertaş’ın bunun kendine has cümlelerle ifade ettiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Sadece müzik onu anlatmaya yetmez. Büyük bir filozoftu da. Büyük bir evrensel değerdi” dedi. Ertaş’ı ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet ve şükranla andığını dile getiren Başkan Uysal, “Türkiye’mize, insanımıza kimlik verdiği, derinlik kattığı, bütün insanları kucakladığı, kibirden nasiplenmediği ve bizlere örnek olduğu için ona çok teşekkür ediyoruz. Adını taşıyan bu parkta yer alan heykeli, çocuklarımızın onu tanımasını sağlarsa en önemli işlevi yerine getirmiş olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Neşet Ertaş’ın saz çalarken tasvir edildiği heykelin açılışı ‘Yalan Dünya’ türküsünün eşliğinde açıldı.