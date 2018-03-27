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Neşe-i Muhabbet'te Yılmaz İster'le yola devam 

Alanya'yı Türkiye çapında temsil eden Ünal Ayaz'ın kurucusu olduğu Neşe-i Muhanbbet Türk Sanat Müziği Korosu, yola Şef Yılmaz İster ve yeni saz arkadaşları ile devam edecek. Şef Yılmaz İster ve ekibin yeni üyeleri, 01 Nisan Pazar günü Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde Alanya halkıyla buluşacak

Neşe-i Muhabbet'te Yılmaz İster'le yola devam 

Alanya'yı Türkiye çapında temsil eden Ünal Ayaz'ın kurucusu olduğu Neşe-i Muhanbbet Türk Sanat Müziği Korosu, yola Şef Yılmaz İster ve yeni saz arkadaşları ile devam edecek. Şef Yılmaz İster ve ekibin yeni üyeleri, 01 Nisan Pazar günü Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde Alanya halkıyla buluşacak

27 Mart 2018 Salı 09:47
Neşe-i Muhabbet'te Yılmaz İster'le yola devam 
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ÜNAL Ayaz tarafından kurulan ve verdiği konserlerle Türkiye çapında adından sıkça söz ettiren Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu, yeni döneme yeni yüzlerle giriyor. Türk Sanat  Müziğine gönül veren ve sahnelerin aranılan ismi Yılmaz İster'in şefliğini üstlendiği  koro da İster'in yeni saz arkadaşları da yer alacak. Her konserde repertuvarı genişleyen Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu bu sezonda hüzzam ve segah eserlerden oluşan koro ve solo eserlerle sevenleriyle buluşacak. Koro kurucusu Ünal Ayaz, 1 Nisan Pazar günü saat 20:00 da Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konsere Alanya halkını davet ederken, Türk Sanat Müziği severleri sürprizlerinde yer alacağı bu özel gecede aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaNeşe-i MuhabbetYılmaz İsterünal Ayaz
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