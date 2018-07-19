İŞTE Haboğlu'nun o yazısı;

Geçtiğimiz hafta içinde, Alanya’nın 40 yıl öncesini bilen, şu an yurt dışında yaşayan, emekli Deniz Bilim Dalı Öğretim Görevlisi bir dostumu ağırladım Alanya’da…

“Kale’ye çıkalım” dedi.

Çıktık.

“Alanya’ya hakim bir noktadan Alanya’yı seyredelim” dedi.

Öyle bir noktaya götürdüm.

Bakmasıyla, arkasını dönmesi bir oldu.

“Ne yaptınız, nasıl kıydınız Güzelim Alanya’ya; dağı taşı beton yığınına çevirmişsiniz…” dedi.

Yanıt vermedim…

“Denize girelim” dedi, evimin karşısındaki (eski adıyla Güneş Otel olarak bilinen) kumsala gittik.

Otelle, restoran arasındaki sağlıksız ve iğreti dar geçitten geçip, kumsala ulaşır ulaşmaz, konuğum bastı yaygarayı…

“Ne yaptınız lan bunca kumu!”

Konuğumun bu tepkisini, bu alanda yapılan abartılı düzenlemelerden dolayı olduğu sanısıyla; kendisine kısa bir bilgi verme gereğini duydum.

“Ben onları değil, bunca kumun nereye gittiğini soruyorum” dedi, sorguya çeken bir savcı edasıyla…

Boş boş baktım yüzüne.

“Deniz götürdü” dedim saf saf…

“Deniz götürmez” dedi.

“Götürse de geri getirir… Tonlarca kum gitmiş buradan, koca bir kumsal alan yok olmuş.

Burada, çok geniş bir kumsal vardı. Hatta bu otelle deniz arasında, çok geniş bir çardak vardı. Kumsal ondan sonra başlar; üzerinde, şu an ki şezlong ve şemsiyelerden çok daha fazlası olur, gene de büyük boşluk kalırdı. Nereye gitti bu kum?” dedi,

Ne demek istediğini (hâlâ) anlayamadığımdan, boş boş bakmaya devam ettim yüzüne…

… …

Baktı ki benden hayır yok; Belediye Binası yönüne doğru yürümeye başladı.

O önde, ben arkada, yürüyoruz..

Konuğum, “Allah Allah… Nereye gitmiş bunca kum?” diyor, başka bir şey demiyor.

Sıkıcı bir yürüyüşün sonunda; Sun Motel’in önünde durdu(k).

“Ben bu Otel’de yıllarca tatil yaptım… Bu Otel’in önünde, denize dikey 10’na yakın şezlong sıralanırdı; bak şimdi, iki şezlongluk (bile) yer kalmamış, nereye gitti bu kum?” dedi.

??!!...

Konuyu (hâlâ) tam olarak algılayamadığım için “bilmiyorum” anlamında dudak büküp, ellerimi açtım.

… …

O hâlâ “nereye gitmiş olabilir bunca kum?” diye söylene, söylene yürümeye devam ediyor; ben de peşinde, ona yetişmeye çalışıyorum.

Derken, Belediye Binası’nın önündeki Belediye’nin yaptığı mendireğe geldik.

Mendireğin üzerine çıktı, eğildi altına baktı…

Denize girdi, denizin içinden baktı…

Sonra, “Tabii ya, tabii…” dedi. “Bu mendirek o güzelim kumsalın içine etmiş, etmeye de devam ediyor…”

O konuşuyor, o yorum yapıyor ben anlamsız gözlerle bakmaya devam ediyorum.

“Dönelim” dedi.

Döndük.

“Hadi denize girelim” dedi.

Girdik.

Bir daha da hiç açmadı, kum konusunu.

* * *

Akşam, Kolcuoğlu Restorantın, kumsala sıfır noktadaki masalarından birine oturduk.

Garsonlar servis hazırlığı yaparken; o, el çantasından bazı resimler çıkarıp, bana uzattı.

“Bak, bu resimler, bundan 35 yıl önce, Sun Motel önünde çektiğim resimler. Kumu ve kumun üzerindeki şezlongları görüyor musun? Bu resimlerde görünen koskoca kumsaldan, kala kala iki şezlongun zor sığdığı bir kumsal kalmış.

Bunun nedeni, hep o bilinçsizce yapılan mendirek.

O mendirek, bu güzelim kumsalı öldürmüş.

Eğer yakın zamanda, o mendirekte, dip dalgasının doğal akıntısını engellemeyecek bir tadilat yapılmaz ise, 10-15 yıl sonra, bu önümüzdeki kumsal da aynı Sun Motel’in önündeki kumsala dönüp, kumsalcık olacak.” dedi.

“Yani?” dedim.

“Yanisi şu…” deyip devam etti.

“…Bu bölgede, salyangoz kabuğu gibi, ortadan başlayıp, soldan sağa doğru, genişleyerek dönen bir dip dalgası var.

Bu dip dalgası dönerken, kumsaldaki kumu da alıp, kendi içinde sürükleyip çeviriyor, sonra da aldığı yere geri bırakıyor(du).

O mendirek yapılırken bu olgu düşünülmeden blok olarak yapılmış. Oysa o mendirek, dip akıntısının doğal döngüsünü engellemeyecek şekilde (altında kanallar bırakılarak) yapılmalıydı.

Şimdi bu dip dalgası, bu restoranın önünden başlayarak alıp götürdüğü kumu, mendireğin altından geçirip geri getiremediği için; götürüp, Belediye Binası’nın önüne yığıyor.

Çok yakın bir zamanda, şu an üzerinde oturduğumuz, önümüzdeki bu kumsal da Sun Motel’in önündeki kumsala dönecek. Daralıp, ufalacak.

Dahası, mendirekle liman arasın da (dip akıntısı işlevsel olmadığından) balçıklaşıp, İstanbul’daki Haliç Bölgesi gibi ya da İzmir Körfezi gibi kokmaya başlayacak… Nitekim de kokmaya başlamış…” dedi.

“Çözüm?” dedim.

“Çözüm; bozulan doğal dip akıntısı dengesinin, yeniden kurulmasında” dedi.

“Yani” dedim.

“Yani o mendireğin altına; dip akıntılarının götürdüğü kumun geri dönüşünü engellemeyecek ölçekte kanallar açılmasında… Ve de yine o mendireklerin tümüne, kumun geri dönüşüne yardımcı olacak açıda, kavislikler kazandırılmasında…” dedi.

İş bu yazı ekindeki resimleri aldım elime; evirdim, çevirdim; kumsalın önceki görüntüleriyle şimdiki görüntülerine baktım.

Keykubat Plajı Kumsalı’nın tümünün, Sun Motel’in önü gibi olacağını düşündüm.

Yediğim yemek zehir oldu.

Sun Motel önündeki eski kumsal.

Sun Motel önündeki (mendirek yapılmadan önceki) eski kumsal.

Sun Motel önündeki şimdiki kumsal.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 10:10