Nereden nereye! Alanya dostu Özer'in film gibi öyküsü 

SOSYAL paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir kullanıcı tarafından paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Hüseyin Özer’in hikayesi okuyanları oldukça etkiledi. Londra’nın tanınmış Türk işadamı ve Alanya’ya olan sempatisiyle bilinen Özer’in doğumundan kısa bir süre sonra annesi ve babası yollarını ayırır. Babası evlatlıktan reddeder. Birkaç hayvanla birlikte bir ağanın yanına yanaşma olarak verilir. İbretlik yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatan Özer, "Hiç okula gitmedim. Keçi güderken çoban Celal emmiden okuma yazmayı öğrendim. Değnekle kara, toza, taşlarla kayaya yazı yazmaya başladım. Babamı vurmak için kullanacağım silahı alabileceğim parayı kazanmak üzere, annem bilet alarak beni Ankara’ya gönderdi. Henüz 11 yaşında olan çelimsiz çocuğu hiç kimse işe almak istemez. Ulus'ta çakmak taşı ve benzin satarak günde 75 kuruş kazanmaya başladım. Barınabilecek bir yerim olmadığı için Sıhhiye’de bir tuvalette yatıp kalktım. O tuvalet benim için çok güzeldi, çünkü yatacak yerimdi. Minnettarım ben o tuvalete. Kazandığım parayla her gün köfte-ekmek alamıyordum. Günde 75 kuruşa bir ciğerciyle anlaştım. Sadece günde bir öğün ciğer yiyordum. Aynı dönemlerde, anne tarafından kalan tarlalara ortak olmamam için, abim zehirli incir yedirdi bana. Abimin verdiği zehirli inciri ağzıma attım ama bana bir şey engel oldu ve hemen tükürdüm. Çocuklara anlattığımda bana bohçalarını açmışlardı, o yediğim yemek ne güzel bir yemekti bilemezsiniz. Ankara'da çakmaktaşı satarak arttırabildiğim parayla babamı vurmak üzere silah almaktan vazgeçtim. Bunun yerine rotamı İstanbul'a çevirdim. İstanbul’a geldiğimde bir meyhanede komi olarak çalışmaya başladım, bulaşıkçılık yaptım. Komilikten kazandığım parayla köşeyi döndüğümü zannederek kendime bir ev tutmaya karar verdim, ev sahibi kadın o parayla ancak kömürlüğü kiralayabileceğimi söyledi. Öğrenmeye ve okumaya hayli meraklı olduğumdan, İstanbul'da tanıştığım bir emekli albaydan haftada 2 gün İngilizce dersi almaya başladım. Askerliğimin hemen ardından, derdimi anlatacak kadar İngilizce ile İngiltere'nin yolunu tuttum. Aldığım otobüs biletiyle Londra’ya geldim ve bir kebapçıda iş buldum. Bodrum katta yatıyordum. Kebapçı haftada bir gün kapalıydı. Alafranga tuvalette nasıl yıkanılırsa öyle yıkandım. Bir kuruş param yoktu ama kendimi iyi yetiştirdiğim için bir arkadaşım yapmak istediğim işe para koydu. Daha önce eleman olarak çalıştığım lokantayı satın aldım ve bugün Londra'da önünde uzayan kuyruklarıyla ünlü Sofra Restoran’ı kurdum. Beni 'İngiliz Kraliyet Ailesi’ne Türk yemeği yediren adam' olarak da tanıyorlar" dedi.