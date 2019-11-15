Neden intihar ediyorlar? ‘Yol yaptık diyorlar ama asfalt yenmiyor’

SON günlerde infial yaratan siyanürle intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Tüm Türkiye bugün İstanbul’dan gelen haberle sarsıldı. Bakırköy’de gerçekleşen toplu intiharda 6 yaşında çocuk ile karı-kocanın cansız bedeni bulundu. Geçtiğimiz hafta içerisinde yine İstanbul’da siyanür içerek intihar eden 4 kardeş gündeme oturmuştu. Kardeşler arkalarında 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu bırakmışlardı. Ardından bir vaka da Antalya'da yaşandı. Uncalı mahallesinde bir baba internetten aldığı siyanürle kendisiyle birlikte eşi ve çocuklarını da siyanürle zehirlemişti. Babanın geride bıraktığı 2 sayfalık mektubuna da polis el koymuştu. Dim TV (dimtv.tv), Antalya’daki vakayla alakalı mikrofonlarını CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul’a uzattı.

‘İKTİDARIN ÇİFTÇİYE ÇOK CİDDİ BORCU VAR’

Kumbul ekonomik krize dikkat çekerek “İşsizlik aldı başını gidiyor. İnsanlar evlerinde bir tas çorba içemiyor. Şüphesiz ki bunun en temel sebebi politikalarımızın üretime dayalı olmaması. Üretip kazanırsak karnımız doyar. Ülkemizde üretim desteklenmiyor. Devletin milli gelirin yüzde birini tarıma destek olarak vermesi gerekirken maalesef binde 43’ünü ancak ayırıyor. Yani iktidarın çiftçilerimize çok ciddi bir borcu var. Fakat bunu ödemiyor. Sanayiciye teşvik maalesef verilmiyor. Teşvik ancak yurtdışından gelen yatırımcıya sağlanıyor. Tarıma, turizme destek vermek yerine betona yatırım yaptıkları için ülke bu hale geldi. ‘Yol yaptık’ diyorlar. Hani dedi ya vatandaş ‘Asfalt yenmiyor’ diye. İşte o asfaltın yenmediğini üretip kazanırsak karnımızın doyacağını anlamamız gerekiyor” dedi.

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