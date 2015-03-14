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12 Mart Günlük Burç Yorumu

"Neden il olmayalım"

MHP İlçe Başkanı Hilmi Er, Alanya'nın gündemi olan il meselesi, kaymakam atamaları ve turizm sorunlarına yönelik açıklamalar yaptı

"Neden il olmayalım"

MHP İlçe Başkanı Hilmi Er, Alanya'nın gündemi olan il meselesi, kaymakam atamaları ve turizm sorunlarına yönelik açıklamalar yaptı

14 Mart 2015 Cumartesi 11:32
"Neden il olmayalım"
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, son günlerde Alanya kamuoyunu meşgul eden konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, MHP ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştirmişti. O eleştirilere yanıt vererek açıklamalarına başlayan Hilmi Er "Eğer Alanya’nın her bakımdan şanslı bir ilçe olduğunu düşünüyorsanız, Alanya’nın il olma hakkını teslim edin" dedi.
'BERBEROĞLU AÇIKLASIN'
Alanya'nın il olma meselesi ile ilgili Berberoğlu'nun yorumlarına cevap veren Er "Sayın Berberoğlu’na sormak istiyorum, Alanya’nın il olma isteğini dillendirmemizden neden rahatsız oluyorsunuz? Samimi bir şekilde Alanya kamuoyuna açıklayın bunu. Sizce, Alanya il olmalı mı? Sizce, Alanya il olmayı hak eden bir ilçe mi? Sizi gerekçeleri ile birlikte Alanya kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyorum. Biz muhalefet partisiyiz, tabi ki muhalefet yapacağız. Nasıl ki doğruların yanında oluyorsak, yanlış yapılan siyasetin de karşısında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Biz MHP olarak at gözlüğü ile siyaset yapmıyoruz. İktidarın partisinin, ülkemize ve Alanya’mıza yaptığı olumlu işlerin destekçisi olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gazipaşa-Alanya Havalimanı ve Alanya Üniversitesi ile ilgili yaptığı çabalara ve katkılara, buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ancak bütün bunlar, başta Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, ilçe teşkilatımız, diğer partiler, sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler, velhasıl Alanya’nın bütün unsurlarının gündem oluşturarak, katkı sağlaması ile gerçekleşmiştir. Bunun da altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.
'AKP SAYGI DUYSUN'
Alanya Kaymakamı Özdemir'in Isparta'ya atanması ve Dr. Hasan Tanrsıeven'in yeniden Alanya Kaymakamlığı'na atanması ile ilgili de konuşan Er "Kaymakamımız Erhan Özdemir’in yine tayini çıkartılmış. İktidar partisinin devlet kurumlarını bu kadar siyasallaştırması doğru değil. Özdemir, görev süresi dolmadan ve haklı bir gerekçe gösterilmeden tayin edilmiş, kendileri de yasal haklarını kullanarak görevine tekrar geri dönmüştür. Buna da AKP ve ALTSO'nun (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) saygı göstermesi gerekir. Devletin kurumunu ve işleyişini bu kadar siyasallaştırmaya çalışmak, ancak AKP zihniyetinin siyaset yapma anlayışına uygundur. Beğenmediğin, işine gelmeyen, her kurum müdürünü görevden alacaksın, tayinini çıkartacaksın, eziyet edeceksin. AKP’nin devleti yönetme mantığına ancak bu yakışır. Kimsenin Alanya’nın huzurunu ve istikrarını bozmaya hakkı yok" diye konuştu.
'CEVAP 7 HAZİRAN'DA VERİLECEK'
Yaklaşmakta olan turizm sezonu ile ilgili de konuşan Er "Tehlike çanları çalmaya devam ediyor, kurum müdürleriyle, kaymakamla uğraşacağınıza, turizm sezonunu en az hasarla nasıl atlatırız diye kafa yorsanız, Alanya'mıza daha hayırlı bir iş yapmış olursunuz. Bütün bu yaptıklarınızı Alanya kamuoyunun titizlikle takip ettiğinden emin olabilirsiniz. Alanya halkımızın sağduyusu, AKP’ye ve zihniyetine gerekli olan cevabı 7 Haziran’da verecektir" dedi.
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Son Güncelleme: 14.03.2015 10:41
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MHPIlçe BaşkanıHilmi ErAlanyaGündem
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