'Neden elektrikler çok sık kesiliyor?'

MUHTAR Top, "Kesintiler nedeniyle halkımız ve otelciler şikayetçi. Bazı otellerin jenaratörü patladı. Kesintiler nedeniyle jenaratörler devreye girince sitelerde yaşayanlar gürültüden rahatsız oluyor. Niçin elektrikler çok sık kesiliyor? CK'nın numarasını arıyorum ama cevap veren yok. Kurumun müdürüne ulaşılamıyor. Sokak lambalarımızın yarısı yanmıyor. Bu vurdumduymazlık niçin? Bazı yerlerde faz yok. Elektrik amperi düşük. Elektrik akımının düşük olması nedeniyle dinmolar çalışmıyor. Su pompaları yanıyor.CK'yı acil göreve davet ediyorum. Sitelerdeki su pompaları çalışmadığı için bahçe sulamaları aksıyor. Mahmutlar'a indirici trafo yapıldı, Dimçayı Barajı yapıldı ama biz hala çile çekiyoruz" dedi.