'Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı'

23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa Siverek’in Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeniydi. 16 Haziran Cuma günü, yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane Torul’a bağlı Demirkapı köyüne gitmek üzere yola çıktı. Yeni aldığı otomobiline bindi. Erzincan-Tunceli yolunda PKK’lı teröristler yolunu kesti. 12 Temmuz’da naaşını Pülümür Çayı’nda köylüler buldu.Necmettin öğretmenin katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Soylu açıklamasında "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz" dedi.
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