Necati Yıldırım Dim TV'nin canlı yayın konuğu oldu

Asiye ELİAÇIK

YILDIRIM, meclise girmesi halinde yapacağı çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

'ÇAVUŞOĞLU'NDAN ONAY ALDIM'

"Ak Parti kurulduğu günden beri aktif siyasette yer aldım ve Alanya'ya hizmet ettim. Şimdi de milletvekili aday adayı olarak hem ulusalda hem Antalya'nın genelinde hem de Alanya'ya daha çok hizmet etmek istiyorum. Aday adaylığı başvurumu yapmadan önce Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. Kendisi de kararımla ilgili bana 'Hayırlı olsun' dedi. Ayrıca zaten görevim sürecinde birlikte çalıştığım Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'le de görüştüm. Ancak bu onların adayıyım demek değil. Bakanımız da Başkanımız da her adaya eşit mesafede. Zaten genel merkezimiz de adaylarımızın hepsine eşit mesafede yaklaşarak içerisinden 16 kişiyi çıkaracak. Bu kişiler Antalya'ya, Alanya'ya her anlamda katkı sağlayacak kişiler olacaktır.

'HİZMET ÇITASINI YÜKSELTMEK İSTİYORUM'

Aday adaylığı sürecinde temayüllerimiz devam ediyor. Ak parti teşkilatlarıyla görüşüyoruz. Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'yla da istişarelerde bulundum. Çünkü önce teşkilatlarımızın onayını ve desteğini almak için uğraşıyoruz. Ben onların her türlü sıkıntılarını biliyorum. Büyükşehirdeki görevimden dolayı da zaten sürekli iç içeydik. Ancak teşkilatlarımız daha çok bu süreçte memleketinin sorunlarını anlatabilecek milletvekili istiyor. Bizim milletvekillerimiz çalışıyor ama ben bu çıtayı daha da yükseltmek istiyorum. Bu yüzden onlardan onay ve destek istiyoruz.

'YEREL DİNAMİKLERLE İSTİŞARE GEREKİYOR'

Alanya için şu veya bu proje olarak bir proje düşünmedim. İhtiyaç nelerdir ona bakmak lazım. Bunun için de Alanya'nın yerel dinamikleriyle istişare etmek gerekiyor. Alanya turizm ve tarımla geçinen bir şehir. Bunlarla birlikte tabi ki bir de tarihi ve doğası var. Bu alanlarla da herkesi bir araya getirip sorunları bulup, çözümü üretmemiz lazım. Alanya büyük bir ilçe, çok şey yapıldı ama daha çok şey yapılması gerekiyor."