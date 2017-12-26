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Ne fırtına, ne tipi! Mehmetçik durmuyor

250 gün önce başlatılan Kato operasyonu kar kış dinlemeden devam ediyor. Irak'a sıfır noktada yer alan İncebel Dağları bölgesinde Mehmetçik zorlu doğa koşullarına aldırış etmiyor

Ne fırtına, ne tipi! Mehmetçik durmuyor

250 gün önce başlatılan Kato operasyonu kar kış dinlemeden devam ediyor. Irak'a sıfır noktada yer alan İncebel Dağları bölgesinde Mehmetçik zorlu doğa koşullarına aldırış etmiyor

26 Aralık 2017 Salı 11:43
Ne fırtına, ne tipi! Mehmetçik durmuyor
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ŞIRNAK'IN Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan ve Irak'a sıfır noktada yer alan İncebel Dağları Kato bölgesinde 19 Nisan tarihinde başlatılan operasyonlar 250 gününü doldurdu. Terörü Kato'dan tamamen temizleyen Mehmetçik, dağın zirvesine üs kurdu. Teröristlerin Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye geçişlerine izin vermemek ve yıllardır örgütün kampı olarak kullanılan Kato Dağı'nda 250 gün önce başlayan operasyonlar ağır kış şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor.

KAR ENGEL OLAMADI

Teröristlere büyük zayiatların verildiği Kato Dağı operasyonuna katılan Mehmetçik hem teröristlerle, hem de ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komanda Alay Komutanlığı tarafından İncebel Dağları - Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden beri icra edilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu çetin kış şartlarına rağmen aralıksız devam ederken, Mehmetçik tarafından Kato'nun zirvesine üs yapılıyor. Operasyona katılan asker ve güvenlik korucuları Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyerek onlarca mağara ve sığınak ile birlikte örgütün çok sayıda mühimmatını da imha etti.

KARAKOLLAR YAPILIYOR

Teröristlerin Türkiye'deki küçük 'Kandil' olarak nitelendirdiği ve girilmez denilerek yıllarca üs olarak kullandığı Kato Dağı operasyonu kapsamında bulunan sığınak ve mağaralarda terör örgütünün en büyük mühimmat depoları tespit edilerek birer birer imha edildi. Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyen Mehmetçik ve güvenlik korucuları, dağın zirvesi ve önemli geçiş noktalarında konuşlanırken, teröristlerin bir daha bölgeyi kullanmaması için karakollar inşa edilmeye başlanmıştı. Kato Dağı'nın belirli bölgelerinde güvenlik noktaları oluşturulurken, zirvede ise bütün güvenlik noktalarıyla irtibatlı üs kuruldu. Üs inşaatı devam ederken bölgedeki asker ve güvenlik korucuları geçici olarak kurulan çadırlarda barınıyor. Kato'nun güvenliğini sağlayan Mehmetçik, gece gündüz bölgeyi gözetleyerek teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki kamplardan Türkiye'ye girişlerini önlüyor.

KAR 1 METREYE ULAŞTI

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda etkili olan kar yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Ağır kış şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, teröristlere geçit vermiyor. Tipi ve fırtınanın eksik olmadığı Kato Dağı'nda tüm olumsuzluklara rağmen operasyonlar devam ediyor. 250 gün önce başlatılan operasyonlar hız kesmeden sürerken, Mehmetçik tarafından yapılan üs inşaatı da devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kato DağışırnakIrakBeytüşşebapGüncel
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