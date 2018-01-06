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Ne cadılar bayramı, ne Amerika, burası Trakya Akşam olunca çıktılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde Bocuk kutlaması yapan gençler, akşam saatlerinde cadılar bayramındaki gibi yüzlerini boyayıp maskeler takarak araçları durdurdu

Ne cadılar bayramı, ne Amerika, burası Trakya Akşam olunca çıktılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde Bocuk kutlaması yapan gençler, akşam saatlerinde cadılar bayramındaki gibi yüzlerini boyayıp maskeler takarak araçları durdurdu

06 Ocak 2018 Cumartesi 23:10
Ne cadılar bayramı, ne Amerika, burası Trakya Akşam olunca çıktılar
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EDİRNE'NİN Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde eski bir Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" kutlandı. Cadılar bayramındaki gibi maskeler takıp yüzlerini boyayan gençler, evlerin kapılarını çalıp arabaları durdurdu.

MASKE TAKIP, YÜZLERİNİ BOYADILAR

Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olduğu bilinen Bocuk kutlaması için çevre illerden ilçelerden yüzlerce kişi akşam saatlerinde Çamlıca köyüne geldi. Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği'ni bahçesinde toplananlar çeşitli maskeler taktı, dernek üyelerinin yardımıyla yüzlerini boyadı, beyaz çarşaf giydi.

KABAK TATLISI İKRAM EDİLDİ

Gelenek olarak yılın en soğuk gününde gerçekleşen Bocuk Gecesi'ne katılanlar dernek bahçesine yakılan ateşlerin etrafında ısındı. Daha sonra köy sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı tepsilerde konuklara ikram edildi.

Sokaklara inen gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Yüzleri boyalı gençler, yoldan geçen arabaları durdurdu, köy kahvesinde yaşlılarla sohbet etti.

BOCUK GECESİ

Balkanlar'daki Hristiyanların "bojic" adetleriyle karıştırılmasına rağmen bununla sadece kelime benzerliği olan "Bocuk" Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olarak biliniyor.

Bocuk Gecesi'nde her evde kabak pişirilip dağıtılması, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, badem, çekirdek, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı gibi cevizlerin yenen eski Türk folklorunun ögelerinden sayılıyor.

Bocuk sofralarının simgesi haline gelen kabak pişirme ve eşrafa dağıtma geleneğinin, "Bocuk" diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inancından kaynaklanıyor.

Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuluyor. Bocuk Gecesi'nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu belirtiliyor. Bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

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