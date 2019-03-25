 İstanbul BŞB Başkanı Uysal Alanya’ya geliyor

ALANYALI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile eski Çıplaklı Belediye Başkanı Hasan Uysal’ın amcaları, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi Müdürü Mevlüt Uysal’ın abisi Ahmet Uysal 78 yaşında hayatını kaybetti. Yeni Alanya’nın edindiği bilgiye göre Ahmet Uysal, 23 Mart Cumartesi günü saat 06.00 sularında kalp krizi geçirdi. İlk olarak Alaattin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Uysal, buradan Özel Alanya Anadolu Hastanesi’ne sevk edildi. Ahmet Uysal, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti. Ahmet Uysal’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Çıplaklı Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kızılharman Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ahmet Uysal’ın cenaze törenine Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’ın da katılması bekleniyor. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 00:47