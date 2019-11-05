Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı
Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı
GÜNCEL 05.11.2019, 00:26
HAKKINDA tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak'ı oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu'nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.
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