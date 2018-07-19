KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı başvuruyla Anadolu kültürünün önemli simgelerinden olan "nazar boncuğu" sosyal medyanın vazgeçilmez unsurlarından emojilerin arasına dahil edildi. Dünyada internet emojilerinin belirlenmesi ve yaygınlaşması için çalışan bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan UNİCODE konsorsiyumuna Turkey Home tanıtım kampanyası kapsamında yapılan başvuru sonuçlandı. Turkey Home kampanyasını yürüten Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün 30 Kasım 2017'de yaptığı başvuru sonucunda İngilizce'de “evil eye bead” olarak adlandırılan “nazar boncuğu” ile ilgili süreç 16 Temmuz itibariyle sonuçlandı.Başlangıç olarak Twitter sosyal medya mecrasının web sürümünde kullanılmaya başlanan “nazar boncuğu” emojisinin önümüzdeki günlerde tüm mecra ve platformlara yaygınlaşması bekleniyor. Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini dünya çapında tanıtmak amacıyla 2014'ten bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen "Turkey Home" kampanyası, böylece Anadolu kültürüne ait önemli bir unsuru tüm dünyaya tanıtmayı başarmış oldu. Turkey Home kampanyası kapsamında çekilmiş olan “Turkey Home of Evil Eye Bead” isimli bir tanıtım filmi de bulunuyor. Emojiler günümüzde internet ve özellikle de sosyal medya ortamında iletişim kurmanın yeni bir yolu olarak algılanıyor. Emojiler sayesinde birkaç kelimeyle anlatılabilen bir duygu tek görselle tanımlanabiliyor. Yaklaşık 10 yıl önce ortaya çıkan emojilerin sayısı bugün 3 bine erişmiş durumda. Kaynak: Nazar boncuğu artık bir emoji