NATO'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" dedi
GÜNCEL 09.10.2019, 18:14 09.10.2019, 18:17
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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